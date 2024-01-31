Оновлений проєкт про мобілізацію: деякі категорії українців зобов'яжуть пройти повторну ВЛК

Українці повинні будуть пройти повторну ВЛК протягом 60 днів від дня набрання чинності закону.

У разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію деякі категорії українців будуть зобов'язані повторно пройти медичне обстеження (ВЛК).

Про це йдеться у проєкті №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", опублікованому на сайті парламенту.

Відповідно до пояснювальної записки, повторне медичне обстеження можуть зобов'язати пройти:

обмежено придатних громадян та за переходу на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України, оновлення громадянами України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів своїх військовооблікових даних, зберігання здобувачами освіти права на відстрочку до завершення поточного навчального року, у разі втрати цього права.

військовозобов’язаних громадян, які працюють (проходять службу) на посадах у Національній поліції України, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України протягом 60 днів з дня набрання чинності закону;

громадян України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року на непридатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, ввечері 30 січня Кабмін вніс до Ради оновлений текст законопроєкту про мобілізацію. Що відомо - читайте ТУТ.

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