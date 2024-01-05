Оновлений законопроєкт про мобілізацію: що про нього відомо і як минув перший день розгляду

Впродовж трьох днів, з 4 по 6 січня, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Рішення має бути ухвалене після 8 січня.

Усе, що відомо про оновлений законопроєкт та його розгляд станом на сьогодні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Кожне слово – долі людей"

Нардеп Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію з певними правками. Картку законопроєкту було опубліковано на сайті Верховної Ради. Зокрема, пропонується змінити терміни демобілізації й звільнення строковиків, порушуються питання мобілізації людей з інвалідністю, силовиків, а також – бронювання через велику сплату податків до держбюджету.

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua Олексій Гончаренко пояснив, чому урядовий законопроєкт про мобілізацію має бути допрацьований. За словами нардепа, цей законопроєкт є надзвичайно чутливим для суспільства.

"Там кожен рядок, кожне слово – це долі людей. І тому потрібно максимально опрацювати цей законопроєкт. У тому вигляді, в якому його подав уряд, документ не може бути ухваленим", – зазначає Гончаренко.

Також він висловив здивування, що законопроєкт про мобілізацію подав саме уряд, а не президент, адже це конституційні повноваження саме глави держави.

Як акцентував нардеп, найважливішою правкою він вважає зменшення терміну служби. Як визнав уряд, його можливо і необхідно визначити. Проте 36 місяців – це неправильно.

"На мою думку, це є забагато. Визначення терміну служби у 18 місяців для мене є головною частиною законопроєкту", – сказав депутат.

Інші важливі аспекти із законопроєкту Гончаренка

звільнення строковиків через місяць після набуття законом чинності замість 7 місяців;

відстрочка від мобілізації 12 місяців (уряд пропонує пів року);

відстрочка від мобілізації осіб з інвалідністю 3 групи, а не тільки 1 та 2;

відстрочка для здобувачів освіти, які навчаються й отримують рівень вищий за вже отриманий (якщо, наприклад, людина навчається на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра).

мобілізація силовиків та ветеранів МВС;

демобілізації військових, які отримали інвалідність уже під час служби.

Що ж до питання виїзду за кордон, то у законопроєкті Гончаренка не йдеться про дозвіл чи заборону окремим категоріям (багатодітним батькам, чоловікам з інвалідністю 3 групи), адже це питання регулює Кабмін своїми постановами.

Він також прокоментував ініціативу щодо бронювання на підставі великої сплати податків до держбюджету.

"Не може бути історії, що люди просто відкупляються (від мобілізації – ред.). Ми розуміємо, що інколи на жаль такі випадки трапляються через корупційні механізми. Але це неправильний підхід. Не може бути різних прав та обов'язків громадян у залежності від їхнього фінансового стану", – каже народний депутат.

Головна вимога Залужного та Умєрова

Вчора, 4 січня, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації.

"Усі розуміють, що законопроєкт про удосконалення процедури проведення мобілізації в Україні потрібен. Питання в його вигляді. Зранку на засідання комітету приходили Умєров, Залужний, Шаптала. Вони доносили нам необхідність удосконалення політики мобілізації та повʼязані з цим питання. Комітет ставив свої запитання. Також ми надавали свої пропозиції, але детально не обговорювали всі нюанси законопроєкту", – розповів полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко розповів у коментарі "Укрінформу".

У своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Гончаренко повідомив: Залужний та Умєров наполягають, що посилення мобілізації – це об'єктивна складова війни.

"Не буде посилення – нема кому буде боронити державу. Водночас вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення", – каже Гончаренко.

Загалом урядовий законопроєкт про мобілізацію планують докладно розглядати в комітеті з нацбезпеки протягом найближчі три дні. 8 січня спливає термін подання альтернативних законопроєктів, після цього комітет з нацбезпеки має прийняти рішення, що він рекомендує Раді.

"Він може рекомендувати відхилити всі законопроєкти, прийняти один з них, або на їхній базі зробити новий комітетський законопроєкт і запропонувати Раді в першому читанні прийняти його. Я, звичайно, буду боротися за свої пропозиції, викладені в моєму законопроєкті", – запевнив нардеп.

"Сирий текст"

Народна депутатка від "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз зазначила, що текст нинішнього законопроєкту про мобілізацію геть "сирий". Політикиня вважає, що він містить:

корупційні ризики;

антиконституційні норми;

зміни з правовою невизначеністю або такі, що суперечать чинному законодавству.

"Де-факто аргументи міністра та головкома були представлені на нещодавній пресконференції. Де-юре ми маємо геть "сирий текст" законопроєкту, який містить корупційні ризики, антиконституційні норми та зміни з правовою невизначеністю або такі, що суперечать чинному законодавству. Тому в мене риторичне запитання щодо фаху Мін'юсту, який мав завізувати текст перед його внесенням до Верховної Ради України або надати свої зауваження. І якщо Мін'юст текст з антиконституційними та корупційними нормами "освятив", то висновки щодо урядових ініціатив набувають геть негативного сприйняття і занепокоєння щодо їхнього професіоналізму. Хоча це не перша урядова ініціатива, яка не сприяє вирішенню питань", – наголошує нардепка.

Ірина Фріз повідомила, що протягом наступних засідань Комітет нацбезпеки продовжить поблоково розбирати цей законопроєкт, а після 8 січня, коли спливає термін подання, будуть розглянуті й усі альтернативні. Відповідно, рішення профільного комітету по урядовому законопроєкту та альтернативним має бути наступного тижня.

"Європейська Солідарність" послідовно підтримувала всі внесені президентом ініціативи щодо продовження термінів мобілізації. Але урядовий законопроєкт з антиконституційними нормами та корупційними ризиками по такій важливій для існування держави темі – мобілізації – наражає його розгляд навіть у першому читанні на змістовну критику, яка впливатиме на голосування. Логічним, з моєї точки зору, було б відкликання урядового, не очікуючи можливої відправки його на доопрацювання", – наголосила Фріз.

Представниця "ЄС" в Комітеті нацбезпеки наголошує: зміни щодо мобілізації мають містити чіткі правові рамки та механізми реалізації. Вони не можуть обмежувати права, суперечити Конституції та впроваджувати корупційні схеми на рівні закону.

"Затягування внесення змін має ознаки саботування питання і створення загроз для оборони держави. Національні інтереси мають бути передусім, а не рейтинги чи соцопитування під час війни", резюмувала Ірина Фріз.

Що відбувалося на засіданні

Джерела NV у комітеті повідомили, про що йшлося на першому обговоренні законопроєкту про мобілізацію на засіданні комітету з нацбезпеки Верховної Ради України. Так, народні депутати і військове керівництво почали обговорювати можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту. Як стверджує співрозмовник, це були дуже емоційні обговорення.

"І щодо норм по інвалідності, і щодо електронних повісток. Ми питали, чому цю норму внесли й навіщо. Наприклад, як буде вручатись електронна повістка, як вони бачать створення електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються", – розповів один з присутніх нардепів.

За повідомленням джерела, головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався.

"Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: "Армія – це що, для поганих людей? Це не так". Але він також сказав: "Мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", – відзначив співрозмовник NV.

Главком запевнив, що життя українців, безумовно, намагатимуться зберегти. Зокрема, на кожного призваного буде передбачено по 80 днів. "Але дайте мені людей", – процитував слова Залужного нардеп.

Інший співрозмовник видання додав, що на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. Так, вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, йшлося про мобілізацію вчителів та поліцейських.

"А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили", — зазначає джерело.

Міністр оборони, зазначає співрозмовник, налаштований виносити документ у такому вигляді, в якому він є зараз. "Він каже: треба виносити в зал. Бо в комітеті окрім Безуглої, ніхто не хоче розробляти нову версію документа", — зазначив співрозмовник.

Натомість ще одне джерело повідомило, що представники "Слуги народу" хочуть домовитися про створення нового комітетського законопроєкту.

"Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію з правками, а не перекладав відповідальність на парламент", – розповів депутат, присутній на засіданні.

Які пункти можуть прибрати

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук відзначила, що деякі спірні пункти із законопроєкту молжуть прибрати. Робочі групи напрацьовуватимуть більш компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію, який би дозволив проголосувати його в сесійній залі.

"Працює велика міжвідомча робоча група, ми бачили зауваження, наприклад, з боку омбудсмена. Є певні занепокоєння, щоб не було певних корупційних норм. Наприклад, норма про те, що військкоми можуть самі вносити, самі вирішувати, кого забрати з так званого списку боржників. Знову таки, ці всі дії мають бути у зрозумілий і справедливий спосіб", – розповіла Кравчук.

Ймовірно, із законопроєкту можуть прибрати розкритиковані Дмитром Лубінцем пункти про заборону для ухилянтів на операції з нерухомістю, керування авто, використання коштів.

Депутатка також повідомила, що була дискусія про скасування відстрочки для людей з інвалідністю ІІІ групи.

Головні скандальні пункти законопроєкту про мобілізацію:

повістки через електронний кабінет призовника та електронну пошту;

скасування відстрочки (та можлива мобілізація) для людей з інвалідністю ІІІ групи;

покарання для ухилянтів: заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортом та отримання водійського посвідчення, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави;

припинення надання консульских послуг в українських дипустановах за кордоном у разі відсутності військово-облікових документів;

кримінальна відповідальність за відмову проходити ВЛК.

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