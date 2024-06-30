Оновлення даних без QR-коду та зі статусом "у розшуку": в ТЦК пояснили нюанси

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Військовозобовʼязані від 18 до 60 років до 16 липня мають оновити свої облікові дані та отримати QR-код за яким відбуватиметься ідентифікація особи.

Заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, підполковник Василь Фризюк пояснив у коментарі "Суспільному", як оновити дані у ЦНАПі без QR-коду та що робити, коли є статус "у розшуку".

Він, зокрема зазначив, що військовозобовʼязаним, які оновили дані у ТЦК та СП, видають QR-код. Віднедавна він став доступний також у застосунку "Резерв+". Однак у ЦНАПі така послуга не доступна.

Втім, Фризюка додав, що довідка звідти має силу і після ЦНАПу йти до ТЦК не потрібно.

"Якщо оновлюєте дані безпосередньо відвідавши центр комплектування, то вам буде видано військово-обліковий документ зі штрих-кодом. Це такий персональний номер, який є один і він єдиний для особи на весь період перебування на військовому обліку. Якщо ви оновлюєте свої дані через Центр надання адміністративних послуг, тоді надається витяг з мокрим штампом. А також з підписом того працівника, який оновлює ці дані. І це теж буде підтвердженням, що ви оновили ці дані", – пояснив Василь Фризюк.

Що робити, коли є статус "у розшуку"

Якщо ж у військовозобов'язаного є статус "у розшуку", це не потрібно сприймати "як вчинення якогось злочину". Перебувати в розшуку можна за багатьма підставами, тому питання краще вирішувати індивідуально.

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"Це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку. Наприклад, однією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках. І він за цими повістками не з'являвся, то через це його подали в розшуку", - пояснив заступник начальника Черкаського обласного ТЦК Василь Фризюк.

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