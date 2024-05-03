Оновлення даних через е-кабінет та проходження ВЛК: у Генштабі роз'яснили алгоритм дій

Військовозобов'язані можуть оновити дані через електронний кабінет. У такому випадку вони проходитимуть ВЛК після отримання відповідної повістки.

Про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор (умовно – ред.) буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", – сказав Глущенков.

Він також відповів, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК.

"Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять", – підсумував представник Генштабу ЗСУ.

Раніше у Генштабі пояснили, кому необов'язково йти до ТЦК.

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