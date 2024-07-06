Оновлення даних через "Резерв+": у Міноборони пояснили, чи потрібно йти до ТЦК

Згенерований в електронному вигляді військово-обліковий документ можна пред’являти при перетині кордону.

Оновлення персональних даних за допомогою мобільного застосунку "Резерв+" є достатнім для виконання вимог оновленого закону про мобілізацію, який набув чинності від 18 травня.

На цьому наголосив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

"Людина, яка оновлює свої дані через "Резерв+", виконує норму закону”, - зазначив він.

При цьому речник оборонного відомства пояснив, що згенерований в електронному вигляді у додатку "Резерв+" військово-обліковий документ у вигляді QR-коду у всіх випадках може служити заміною паперовому документу.

“Він [електронний документ] є абсолютно ідентичним паперовому документу, його можна пред’являти всюди за вимогою, зокрема при перетині кордону", - наголосив Дмитро Лазуткін.

Як згенерувати військово-обліковий документ онлайн у додатку "Резерв+"

Нагадаємо, до 16 липня чоловіки мають оновити військово-облікові дані. У застосунку "Резерв+" з'явились можливість виправлення даних онлайн та позначка часу, що підтверджує оновлення даних.

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