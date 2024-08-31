Оновлення даних через "Резерв+": у Міноборони розповіли, чи планують продовжити

Від 18 травня близько 5 мільйонів українців виконали свій обов'язок і оновили свої дані.

Міністерство оборони України працює над тим, аби в українців була можливість оновити дані через застосунок "Резерв+" вже після 60 днів, які минули з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Посадовиця нагадала, що додаток був запущений з 18 травня, і був певний термін для оновлення даних, який був закріплений законом.

"Ми би дуже хотіли, щоби можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість робити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це зорганізувати, як це зробити. В будь-якому випадку ми дуже вдячні нашим громадянам і постійно їм завдячуємо за відповідальність, за те, що вони встигли, за те, що близько 5 мільйонів людей виконали свій обов'язок. Це неймовірний результат", – підкреслила Черногоренко.

Раніше Міноборони анонсувало розширення функцій "Резерв+".

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