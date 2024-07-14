Оновлення даних до 16 липня: адвокат пояснив, як каратимуть порушників

Порушників можуть притягнути до відповідальності.
До 16 липня військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні оновити свої дані. На тих, хто цього не зробив, очікує покарання.
Що загрожує порушникам - розповів український юрист, доктор юридичних наук Роман Мудрий в коментарі OBOZ.UA.
Він пояснює, що чоловіків, які дані не онововили, можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу.
"Це стосується саме військовозобов’язаних. Тобто вони порушують процедуру постановки на військовий облік"", – зазначив юрист.
Адвокат наводить статтю 65 Конституції України, яка передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Так, у кожного громадянина відповідно до Конституції та відповідними законам України є обов'язок захищати свою країну, її недоторканність і цілісність території.
"Порушників можуть притягнути до відповідальності згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За нею передбачено відповідальність за порушення військового обліку, що в особливий період тягне за собою накладання штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – пояснив юрист.
Додамо, після того, як мине відведений законом термін оновлення даних, поліція буде мати можливість затримувати порушників та доставляти їх до ТЦК.