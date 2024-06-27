Оновлення даних: у Міноборони зробили заяву про продовження термінів

Станом на ранок 27 червня свої облікові дані оновили 2 млн 430 тисяч військовозобов’язаних українців.

Військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку “Резерв+”, тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

“Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини”, — сказав Лазуткін.

Він уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

“Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати батьківщину”, — зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони також повідомив, що станом на ранок 27 червня дані оновили 2 млн 430 тисяч військовозобов’язаних українців, з них — 1 млн 852 тисячі через застосунок “Резерв+”.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані особи протягом 60 днів — до 16 липня — мають оновити свої персональні дані.

Оновлення даних у ТЦК: живі та електронні черги, застосунок "Резерв+"

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