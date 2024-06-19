Оновлення даних у "Резерв+": в яких випадках треба особисто з'явитися до ТЦК

Електронний військово-обліковий документ тепер має ідентичну юридичну силу, як і паперовий. Це означає, що наявність QR-коду скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.

Про це розповіли у Міноборони, пише "РБК-Україна"

Як відомо, зараз електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як паперовий.

"Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документа простим шляхом – через камеру на смартфоні. Також в документі є персональні та службові дані, інформація щодо дати ВЛК, щодо відстрочки чи бронювання", – зазначив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

У яких випадках слід з'явитися до ТЦК

Так, через "Резерв+" можна виконати норму закону, який набув чинності 18 травня цього року.

"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", – пояснив Дмитро Лазуткін.

Тож відтепер військовозобов'язані громадяни можуть не носити із собою паперовий військовий квиток.

"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", – розповіла раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Крім того, функціонал "Резерв+" розширили. Відтепер там також доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

якщо військовослужбовець досі перебуває на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";

кщо дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".

Для цього можна заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно. У відомстві наголосили: щоб скористатися всіма новими можливостями, потрібно оновити застосунок.

Раніше військовий пояснив, чому у людей є страх йти до армії. За його словами, вони не хочуть піти на фронт і померти в посадці, тому що їхній командир не зміг налаштувати елементарну взаємодію.

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