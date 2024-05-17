Оновлення даних у ТЦК: адвокат розповів, що очікує тих, хто цього не зробить

Якщо військовозобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому разі військкомат звертається до поліції.

Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. У ньому прописано, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, що очікує тих військовозобов’язаних, які цього не зроблять, пише "Дзеркало тижня".

Він нагадав, що заходи впливу за невиконання обов'язків, зазначених законом №3633, вказані в статті 27 оновленого ЗУ "Про мобілізацію".

Спочатку очільник військкомату звертається до поліції, щоб здійснити примусовий привід до ТЦК. Якщо з певних причин поліція не може виконати примусовий привід, про що надсилає відповідь до ТЦК, то за п’ять днів після отримання відповіді очільник ТЦК надсилає порушнику рекомендованим листом Вимогу про необхідність виконання обов'язку.

Якщо й надалі (протягом 10 календарних днів від моменту вручення листа або від моменту проставлення у поштовому відділенні відмітки про неможливість вручення) обов'язок не виконується — ТЦК звертається до суду для обмеження щодо особи права керування транспортними засобами.

Окрім цього, є ще стаття 210-1 КУпАП щодо порушення законодавства про мобілізацію, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Також слід зазначити, що у відповідності до підготовленого законопроєкту розмір штрафних санкцій за таке порушення зросте до понад 20 тисяч гривень.

Нагадаємо:

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Зараз українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

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