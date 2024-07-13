Оновлення даних у ТЦК: що відбуватиметься після 16 липня — пояснення юриста

Поліція буде мати можливість затримувати порушників та доставляти їх до ТЦК.

Уся кампанія із оновлення даних у ТЦК по суті переслідувала одну мету: дізнатися актуальну адресу проживання військовозобов’язаного і за необхідності направляти повістку поштою.

На цьому наголосив кандидат юридичних наук Геннадій Дубов в ефірі національного телемарафону.

Окрім того, за його словами, відповідно до оновленого законодавства про мобілізацію, повістки можуть надсилатися за останнім відомим місцем реєстрації, тобто, грубо кажучи, за місцем прописки, а якщо пошта повертає лист назад в ТЦК – вона вважатиметься врученою.

“Це суттєва відмінність від того законодавства, яке було до цього часу, тому що раніше, як ми знаємо, повістку необхідно було вручати під розпис. Якщо людина, яка отримала за адресою або фізично від поштаря відповідний лист з викликом, вона має з’явитися [до ТЦК]. Якщо не з’являється, то починаються інші юридичні процедури, що передбачатимуть більш суворі заходи юридичної відповідальності", пояснив Геннадій Дубов.

Загалом, як пояснив юрист, після того, як мине відведений законом термін оновлення даних, поліція буде мати можливість затримувати порушників та доставляти їх до ТЦК, після чого їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів.

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Нагадаємо, перевірити штрафи, які накладає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Opendatabot.

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