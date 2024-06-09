Оновлення даних у ТЦК: у військкоматі вказали на важливий нюанс

Щоб стати на облік в іншому ТЦК, перед тим військовозобов'язаний повинен знятися із обліку за попереднім місцем проживання.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін для Фокус.

Водночас він наголошує, "якщо виникають форс-мажорні ситуації, наприклад, зараз війна в Україні і людина є внутрішньо переміщеною особою або її населений пункт взагалі перебуває під тимчасовою російською окупацією, вона може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання і встати на військовий облік без явки в свій "старий" ТЦК".

Із документів, насамперед, потрібно взяти до військкомату особисті документи та військово-обліковий документ. Це - паспорт, код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку, зазначив Істомін.

"Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних. Але якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних, які треба оновити протягом 60 днів, то зробити це можна взагалі без відвідання ТЦК, оскільки законом передбачено, що зробити це можна у ЦНАПі або навіть за допомогою застосунку "Резерв+", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди залучають людей з обмеженнями за станом здоров’я.

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