Оновлення даних у ТЦК: яку особисту інформацію українців перевіряють

Не всі з пунктів, які підлягають перевірці, відображені у військово-обліковому документі.

Під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК перевіряють особисту інформацію військовозобов’язаних за 37-ма пунктами.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що відповідно до нового закону про мобілізацію, всі військовозобов’язані повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. У ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.

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"Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі", – повідомив Істомін.

Він звернув увагу, що поняття військово-обліковий документ – це не лише військовий квиток. Таким документом вважається і посвідчення про приписку до призовної ділянки, і посвідчення офіцера запасу, і тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Нагадаємо, якщо не оновити військово-облікові дані до 16 липня, то слід очікувати штрафів, а за несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках навіть ув’язнення.

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