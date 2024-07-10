Оновлення даних у ТЦК: яку особисту інформацію українців перевіряють

Не всі з пунктів, які підлягають перевірці, відображені у військово-обліковому документі.
Під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК перевіряють особисту інформацію військовозобов’язаних за 37-ма пунктами.
Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, що відповідно до нового закону про мобілізацію, всі військовозобов’язані повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. У ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.
"Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі", – повідомив Істомін.
Він звернув увагу, що поняття військово-обліковий документ – це не лише військовий квиток. Таким документом вважається і посвідчення про приписку до призовної ділянки, і посвідчення офіцера запасу, і тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
Нагадаємо, якщо не оновити військово-облікові дані до 16 липня, то слід очікувати штрафів, а за несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках навіть ув’язнення.
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