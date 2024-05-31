Оновлення даних в “Резерв+”: скільки українців “у розшуку” і яка причина

У відомстві повідомили, що усунули помилки в реєстрі “Оберіг”.

Статус “у розшуку” в “Резерв+” мають військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку. На сьогодні 4% військовозобов’язаних, які оновили дані про себе через додаток, мають статус “у розшуку”.

Про це повідомили у Міністерстві оборони на запит “Української правди”.

Відомство виправило помилки у реєстрі “Оберіг”, тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус “у розшуку”, втратять його після оновлення.

“Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку”, — зазначили в Міноборони.

У яких випадках військовозобов'язані отримують статус “у розшуку”

У відомстві також роз'яснили, у яких випадках військовозобов'язані отримують статус “у розшуку” в реєстрі Оберіг. Такий статус мають ті, хто порушив правила військового обліку.

Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;

громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

Крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру “Оберіг” була допущена помилка або не внесені деякі дані. Для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитись до ТЦК та СП.

Станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися понад 2 млн разів, оновили свої дані понад 1,225 млн військовозобов’язаних.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже понад 16 тисяч військовозобов’язаних.

Раніше ми писали, кому точно не треба оновлювати військово-облікові дані.

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