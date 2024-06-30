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Оновлення даних військовозобов’язаних: у Міноборони приголомшили кількістю

Оновлення даних військовозобов’язаних: у Міноборони приголомшили кількістю

Мобілізація в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

За тиждень від 24 до 30 червня облікові дані оновили ще 323 734 громадяни. 

Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень даних через застосунок "Резерв+", ТЦК або ЦНАП сягнула майже 2,6 мільйона.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень від 24 до 30 червня облікові дані оновили ще 323 734 громадяни. 

В оборонному відомстві нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП або завантаживши застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID. 

Від 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Нагадаємо, в Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані особи протягом 60 днів – до 16 липня – мають оновити свої персональні дані.  Про те, як це зробити та які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАП читайте в ТСН.ua.

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