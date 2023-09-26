Оновлення для українців: перекладач Apple додав важливу опцію

В оновленій iOS 17 з'явилася важлива опція для українців. Тепер користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати текст з та на українську мову.

Про це повідомляє Apple.

Деталі

Тепер українська увійшла в перелік 20 мов, з якими може працювати стандартний перекладач. Це вперше в Apple. Слід згадати, що про важливість нововведення говорили ще минулого року – одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Перекладач Apple з українською мовою

Нагадаємо, компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15, Apple Watch та AirPods.

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