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Оновлення для українців: перекладач Apple додав важливу опцію

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
319
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Оновлення для українців: перекладач Apple додав важливу опцію

Apple / Фото: Associated Press

На оновлення чекали мільйони українців.

В оновленій iOS 17 з'явилася важлива опція для українців. Тепер користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати текст з та на українську мову.

Про це повідомляє Apple.

Деталі

Тепер українська увійшла в перелік 20 мов, з якими може працювати стандартний перекладач. Це вперше в Apple. Слід згадати, що про важливість нововведення говорили ще минулого року – одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Перекладач Apple з українською мовою / ©
Перекладач Apple з українською мовою

Нагадаємо, компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15, Apple Watch та AirPods.

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Дата публікації
Перегляди
319
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