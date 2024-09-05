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Оновлення Кабміну: Зеленський назвав завдання для новопризначених урядовців

Оновлення Кабміну: Зеленський назвав завдання для новопризначених урядовців

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Ефективна робота має відбуватися на всіх рівнях.

Сьогодні, 5 вересня, відбулися урядові заміни. Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Він наголосив: дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. 

Про це сказав президент України Володимир 

"Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей".

І це стосується:

  • постачання зброї
  • захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого
  • чіткої ветеранської політики
  • протидії російській пропаганді за кордоном
  • роботи з глобальною українською спільнотою
  • забезпечення фінансової стабільності нашої держави
  • активізації роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України. 

"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати".

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія".

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