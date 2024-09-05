Оновлення Кабміну: Зеленський назвав завдання для новопризначених урядовців

Ефективна робота має відбуватися на всіх рівнях.
Сьогодні, 5 вересня, відбулися урядові заміни. Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Він наголосив: дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше.
Про це сказав президент України Володимир
"Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей".
І це стосується:
- постачання зброї
- захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого
- чіткої ветеранської політики
- протидії російській пропаганді за кордоном
- роботи з глобальною українською спільнотою
- забезпечення фінансової стабільності нашої держави
- активізації роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України.
"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати".
Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія".
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