Оновлення Кабміну: Зеленський назвав завдання для новопризначених урядовців

Сьогодні, 5 вересня, відбулися урядові заміни. Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Він наголосив: дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше.

Про це сказав президент України Володимир

"Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей".

І це стосується:

постачання зброї

захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого

чіткої ветеранської політики

протидії російській пропаганді за кордоном

роботи з глобальною українською спільнотою

забезпечення фінансової стабільності нашої держави

активізації роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України.

"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати".

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія".

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