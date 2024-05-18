Оновлення облікових даних: чи потрібно це тим, хто відвідав ТЦК до 18 травня — речник Міноборони

Після 18 травня, коли набув чинності новий Закон про мобілізацію, навіть ті військовозобов’язані громадяни, які вже відвідали ТЦК раніше, повинні будуть повторити цю процедуру.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, норма закону передбачає, що від 18 травня протягом 60 днів всі військовозобов’язані, резервісти і призовники мають уточнити свої дані.

“Тут ані додати, ані відняти не можу, тому що це звучить саме так. Якщо будуть якісь спеціальні розпорядження, які будуть підпорядковувати і брати до уваги ті дані, які були оновлені раніше, то відповідно будемо це враховувати також", - зауважив Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, в Україні від 18 травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. А саме – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності). У Міноборони пояснили, як це зробити.

Читайте також: