Оновлення облікових даних: чи потрібно це тим, хто відвідав ТЦК до 18 травня — речник Міноборони

Закон вимагає, щоб усі військовозобов’язані, резервісти і призовники уточнили свої дані.
Після 18 травня, коли набув чинності новий Закон про мобілізацію, навіть ті військовозобов’язані громадяни, які вже відвідали ТЦК раніше, повинні будуть повторити цю процедуру.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
За його словами, норма закону передбачає, що від 18 травня протягом 60 днів всі військовозобов’язані, резервісти і призовники мають уточнити свої дані.
“Тут ані додати, ані відняти не можу, тому що це звучить саме так. Якщо будуть якісь спеціальні розпорядження, які будуть підпорядковувати і брати до уваги ті дані, які були оновлені раніше, то відповідно будемо це враховувати також", - зауважив Дмитро Лазуткін.
Нагадаємо, в Україні від 18 травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. А саме – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності). У Міноборони пояснили, як це зробити.
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