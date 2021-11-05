Оновлення вагонного парку покращить безпеку руху на залізницях – УЗ

Протягом восьми місяців на залізницях зафіксували 124 аварії.

Заміна вантажних вагонів із вичерпаних терміном нормативної експлуатації на нові – необхідна умова для покращення ситуації з безпекою залізничного руху.

Про це наголосив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця Валерій Ткачов у коментарі програмі Факти телеканалу ICTV.

"Тільки оновивши парк (вагонний, – Ред.), ми зможемо забезпечити безпеку руху, покращити свої показники з вантажної роботи,",– наголосив він.

Наразі вантажні перевезення на Укрзалізниці перетворюються на суцільну небезпеку, констатується у сюжеті Фактів ICTV. Лише за останні вісім місяців на залізницях зафіксували 124 аварії та одну катастрофу.

Як з’ясували журналісти, це часто трапляється через старі товарні вагони, які продовжують використовувати переважно приватні перевізники. Ці вагони вже давно вичерпали термін експлуатації: вони часто ламаються, сходять з рейок і створюють аварійні ситуації, які потенційно можуть призвести до трагедії з постраждалими чи навіть загиблими.

Наприклад, у сюжеті згадується одна з найбільших аварій на Житомирщині, яка сталася нещодавно з вагонами відомої компанії Ferrexpo. Тоді біля села Чорнорудка з рейок зійшли одразу 12 вагонів.

"Якби назустріч цим потягам рухався поїзд з людьми – це призвело б до трагедії з постраждалими, а може й загиблими", – наголосили журналісти.

У парламенті зростанням аварій на залізниці занепокоєні, заявивши, що програму оновлення вагонного парку в країні потрібно втілювати негайно. "Ми маємо поставити крапку на цьому", – наголосив депутат Олексій Мовчан у коментарі телеканалу ICTV.

Він також згадав аварійне сходження вагонів біля Чорнорудки. "Нещодавно стався прикрий випадок з вагонами компанії Ferrexpo – одного із найбільших експортерів залізної руди. Їхні вагони, які були такої якості, як ми говорили – з продовженим терміном експлуатації – зійшли з рейок. Може, їх якось і ремонтували, але факт залишається фактом: така багата компанія і користується, вибачте, мотлохом", – зазначив він.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов уточнив, що практично всі залізничні аварії були з приватними вагонами. "Це були не вагони Укрзалізниці, це з компаніями, які мають ці вагони на своєму балансі", – сказав він.

На цю проблему вже відреагували в Міністерстві інфраструктури. Там розробили та оприлюднили проект наказу про порядок списання вагонів з вичерпаним терміном експлуатації. Уже невдовзі його мають ухвалити на урядовому засіданні.

На виконання наказу в Мінінфраструктури хочуть протягом наступних 7 років закупити понад 45 тис. нових вагонів, виключно українського виробництва.

"Це дасть поштовх для відновлення вагонобудівної галузі, яка переживає нині не найкращі часи. Підприємства нарешті отримають великі замовлення, люди матимуть роботу, а місцеві громади отримають більше податків", – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

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