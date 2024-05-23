Оновлення військово-облікових даних: коли військовозобов'язаних може затримати поліція

У військовозобов'язаних мають бути із собою військово-обліковий документ і паспорт.

Поліція може затримати військовозобов'язаного, якщо він не оновив свої облікові дані протягом двох місяців - від 18 травня. У такому разі чоловіка можуть доправити до ТЦК.

Про це повідомила юристка Орися Швець у коментарі "Новини.LIVE".

З її слів, якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі ТЦК та поліції може статися факт затримання та доправлення чоловіка до військкомату. Втім, є нюанс.

"Однак потрібно врахувати той факт, що таке затримання провадиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію", - розповідає правозахисниця.

Орися Швець також наголосила, що всі чоловіки 18-60 років повинні мати із собою військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт. Ці документи мають право перевіряти як працівники ТЦК і СП, так і представники поліції.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові штрафи для ухилянтів. Зокрема, тепер штрафи збільшуються в кілька разів для громадян, які не перебувають на військовому обліку або вчасно не оновили свої облікові дані.

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