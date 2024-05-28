Оновлення військово-облікових даних на тимчасово-окупованих територіях: у ТЦК пояснили алгоритм дій

Усі військовозобов'язані від 18 до 60 років мають оновити свої дані незалежно від статусу, наголосили у ТЦК.

Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники від 18 травня 2024 року мають оновити облікові дані упродовж 60 днів. Якщо цього не зробити, можна отримати адміністративне покарання та штраф від 17 тисяч гривень.

У Запорізькому ТЦК повідомили про нюанси оновлення даних для деяких категорій військовозобов’язаних, зокрема, як діяти чоловікам, що проживають на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це розповіли начальник відділу військового обліку ЗОВА Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін у коментарі "Суспільному" .

Зазначається, що військовозобов’язані з тимчасово окупованих територій теж мають оновити дані, для них виняток не передбачений.

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"Громадяни України віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані – це написано. Не визначено, які перебувають на окупованій, чи не перебувають. Було спрощено процедуру для цього. Є електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного резервіста. Він може за допомогою нього уточнити ці облікові дані", – йдеться у повідомленні.

Що стосується студентів денної форми навчання, то у ТЦК зазначають, що вони повинні самостійно оновити свої дані, тобто прибути до ТЦК або до ЦНАПу, подати документи, що вони дійсно навчаються.

Якщо людина заброньована, чи має відстрочку, то їй потрібно прибути до ТЦК, ЦНАП або за допомогою застосунку "Резерв +" уточнити свої облікові дані. При цьому наголошується, що людину не направляють на медичну комісію, "вона просто оновлює дані і все".

Для того, щоб уточнити дані, потрібні наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

документи про освіту;

документи, що підтверджують реєстрацію на місце проживання.

Якщо військового квитка немає, то потрібно особисто прийти до ТЦК і відновити його: написати заяву й отримати цей документ.

Також у ТЦК зазначили, що після завантаження застосунку "Резерв+" і оновлення даних бувають випадки, коли дані не оновлюються, тоді треба звернутися до ТЦК.

"Громадяни України від 18 до 60 років мають оновити свої данні незалежно від статусу. І люди, які мають інвалідність, чи трьох неповнолітніх дітей – всі мають оновити дані", – підкреслюють у ТЦК.

Нагадаємо, у Міноборони дали чіткі відповіді на найпоширеніші запитання щодо програми "Резерв+".

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