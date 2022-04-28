Мінреінтеграції оновило перелік, згідно з яким внутрішні переселенці отримуватимуть виплати

Перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ станом на 27 квітня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 27 квітня поточного року.

"Сьогодні наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно оновлюється", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, станом на 27 квітня у Донецькій області таких громад 66 (тобто всі), у Запорізькій області – 49, у Луганській області – 37 (усі), у Миколаївській області – 4, на Одещині – 1, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – 2, у Херсонській області – 49 громад.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної та Лисичанська на Луганщині вдалося евакуювати 88 людей.

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