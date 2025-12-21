Оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією

Кордон з Румунією / © УНІАН

В Одеській області відновлено можливість перетину державного кордону з Молдовою та Румунією для пасажирського та вантажного транспорту через низку пунктів пропуску.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає пресслужба.

За його словами, на 12:00 21 грудня забезпечено проїзд до пунктів пропуску автодорогою М-15 «Одеса — Рені», яка залишається ключовим маршрутом для міжнародної логістики на півдні країни.

«Наше завдання — забезпечити передбачувану та стабільну роботу логістичних маршрутів навіть в умовах постійних безпекових ризиків. Ми поступово відновлюємо сполучення, перебуваємо в постійному контакті з суміжними державами та робимо все можливе, аби перевізники мали зрозумілі маршрути й могли планувати свою діяльність. Ситуація залишається динамічною, однак ми докладаємо максимум зусиль для підтримки логістики», — наголосив Кулеба.

Йдеться, зокрема, про роботу таких пунктів пропуску на українсько-молдовському та українсько-румунському кордоні в межах Одеської області:

«Паланка — Маяки — Удобне»

«Рені — Джурджулешти»

«Табаки — Мирне»

«Виноградівка — Вулканешти»

«Малоярославець — Чадир-Лунга 1»

«Серпневе — Бесарабка»

«Нові Трояни — Чадир-Лунга»

«Старокозаче — Тудора»

«Орлівка — Ісакча»

Для перетину кордону через зазначені пункти пропуску обов’язковою є попередня реєстрація в системі «єЧерга». Ця вимога поширюється як на автобуси, так і на вантажні автомобілі.

У міністерстві також звернули увагу перевізників на обмежену пропускну спроможність автодороги, що веде з Одеси до цих пунктів пропуску. У зв’язку з цим водіям та логістичним компаніям рекомендують заздалегідь планувати маршрути та закладати додатковий час на доїзд.

Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску можна переглянути у відповідному розділі «Завантаженість» на офіційному сайті системи «єЧерга».

Крім того, для автобусів і вантажного транспорту залишаються доступними альтернативні пункти пропуску на кордоні з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях. Вони працюють у посиленому режимі.

Уряд закликає міжнародних перевізників регулярно відстежувати офіційні повідомлення, оскільки ситуація на кордоні може змінюватися. Про всі оновлення обіцяють інформувати додатково.

