Оновленого законопроєкту про мобілізацію в Раді досі немає — заява голови парламентського комітету

Станом на 17:00 середи, 24 січня, жодного “мобілізаційного” законопроєкту від уряду до Верховної Ради не надходило.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував поширену в ЗМІ інформацію про надходження доопрацьованого законопроєкту про зміни під час мобілізації.

Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення”, - йдеться у заяві Завітневича.

За його словами, станом на 17:00 середи, 24 січня, жодного “мобілізаційного” законопроєкту від уряду до Верховної Ради не надходило.

“Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту”, - пообіцяв голова профільного парламентського комітету.

Нагадаємо, раніше видання Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела повідомило, що Міністерство оборони України внесло до Ради доопрацьований законопроєкт, який передбачає зміни під час мобілізації. На сайті парламенту тексту законопроєкту із оновленими змінами немає.

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