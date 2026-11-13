Оновили дані, але отримали штраф від ТЦК та арешт рахунків: як скасувати постанову

Штраф від ТЦК / © ТСН

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Заблоковані банківські рахунки та несподівані виконавчі провадження через штрафи від ТЦК стали поширеною проблемою для багатьох військовозобов’язаних. Зокрема, трапляються ситуації, коли люди, які мають інвалідність та вчасно оновили свої військово-облікові дані, раптом дізнаються про штрафи на десятки тисяч гривень уже після арешту карток.

Про те, як діяти в таких випадках і довести законність своїх дій, розповідає «Судово-юридична газета».

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Чи може ТЦК оштрафувати людину, яка оновила дані

Насамперед потрібно встановити, коли саме людина уточнила дані, яким способом це зробила та чи має підтвердження відповідного звернення. Нагадаємо, закон зобов’язав призовників, військовозобов’язаних і резервістів оновити персональні дані. Уточнити їх можна було через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет (застосунок «Резерв+»).

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Якщо громадянин виконав це у встановлений строк, це є головною підставою для оскарження штрафу. Для цього важливо зібрати докази з чіткою датою:

електронний військово-обліковий документ із «Резерв+»;

витяг або інший документ, сформований після оновлення відомостей;

копія заяви до ТЦК із відміткою про прийняття або підтвердження звернення до ЦНАП.

Водночас сам факт інвалідності не звільняє автоматично від обов’язку уточнення даних, проте ці документи важливі для загального військового обліку.

Як ТЦК виносить постанови та чому зростає сума штрафу

За законом, розгляд справи про адміністративне правопорушення має відбуватися за участю особи, яку до нього притягають, окрім випадків, коли людина сама подала заяву про розгляд за її відсутності. Якщо постанова винесена заочно без належного повідомлення, це привід вимагати матеріали справи.

Якщо штраф не сплатити вчасно, його сума суттєво зростає. За статтею 308 КУпАП стягується подвійний розмір штрафу, а також додається виконавчий збір (10% від суми) та витрати виконавчого провадження. Саме через це початковий штраф у 17 тисяч гривень може зрости до 38 тисяч гривень.

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Як оскаржити штраф і зняти арешт із рахунків

Постанову ТЦК можна оскаржити в суді. Згідно з КАС України, на це дається 10 днів. Якщо про постанову стало відомо лише після арешту рахунків, разом із позовом обов’язково подається клопотання про поновлення пропущеного строку з додаванням доказів пізнього інформування (повідомлення від банку, постанова виконавця тощо).

Окремому порядку підлягає і питання зняття арештів:

Звернення до виконавця: отримайте матеріали виконавчого провадження. Якщо на арештований рахунок надходять захищені законом виплати (пенсія, соціальна допомога), надайте виконавцю документи про їх цільове призначення для розблокування цих коштів. Перевірка строків: важливо з’ясувати, чи не минули три місяці від дня виявлення правопорушення та один рік із дня його вчинення, оскільки строки притягнення до відповідальності мають чіткі обмеження. Автоматизоване зняття: від жовтня діють норми щодо автоматизації зняття арештів після повного погашення заборгованості (боргу, збору та витрат) у межах виконавчих проваджень на суму до 10 мінімальних зарплат.

Якщо суд скасує постанову ТЦК, це стане підставою для закриття виконавчого провадження та повернення вже стягнутих коштів (зокрема виконавчого збору). Експерти радять не обмежуватися усними зверненнями, а діяти винятково через офіційні запити, збирання доказів та звернення до суду.

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