Оновили графіки відключення світла на 19 листопада для Києва, Київщини, Одещини: що змінилося
У ДТЕК терміново змінили графіки відключень світла на 19 листопада.
В Україні оновили графіки відключення електроенергії на 19 листопада для жителів Києва, Київської, та Одеської областей.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві
Графік відключення світла для Київщини
Графік відключення світла для Одеської області
Нагадаємо, в Україні можуть діяти графіки відключень електроенергії протягом усієї зими. Голова «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що під час сильних морозів тривалість перерв у постачанні може збільшуватися.
Раніше ми писали про те, що через удар Росії по енергетиці Львівщини 19 листопада обмеження будуть триваліші.