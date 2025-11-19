ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
767
1 хв

Оновили графіки відключення світла на 19 листопада для Києва, Київщини, Одещини: що змінилося

У ДТЕК терміново змінили графіки відключень світла на 19 листопада.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

В Україні оновили графіки відключення електроенергії на 19 листопада для жителів Києва, Київської, та Одеської областей.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

Оновлений графік відключення на 19 листопада для Києва / © ДТЕК

Графік відключення світла для Київщини

Оновлений графік відключення світла на 19 листопада для Київщини / © ДТЕК

Графік відключення світла для Одеської області

Оновлений графік відключення на 19 листопада для Одеської області / © ДТЕК

Нагадаємо, в Україні можуть діяти графіки відключень електроенергії протягом усієї зими. Голова «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що під час сильних морозів тривалість перерв у постачанні може збільшуватися.

Раніше ми писали про те, що через удар Росії по енергетиці Львівщини 19 листопада обмеження будуть триваліші.

