Онуфрій назвав Зеленського "Олександром Володимировичем": чим закінчився візит членів синоду УПЦ МП до Офісу президента

Після того, як у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги, ієрархи УПЦ МП завершили своє "стояння" під стінами ОП.

Члени синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм після 2-годинного очікування під стінами Офісу президента, пішли геть.

Про це стало відомо із трансляції на сторінці УПЦ МП у Facebook.

Зазначимо, що митрополит Онуфрій під час розмови з журналістами розхвилювався і спочатку назвав президента "Олександром Володимировичем".

"Ми розуміємо, що президент – зайнята людина. Ми чекали понад 2 години. На жаль, почалася повітряна тривога, і ми не маємо можливості чекати й надалі, але сподіваємося, що в майбутньому ця зустріч відбудеться", – сказав предстоятель УПЦ МП.

За його словами, члени синоди прийшли до президента Зеленського, щоб "висловити свою увагу та повагу, і хотіли б, щоб у відповідь до них також було виявлено повагу та повагу".

Нагадаємо, що сьогодні члени синоду УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента і заявили, що їхня мета – “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

Речник глави держави Сергій Никифоров відповів, що президент Зеленський не планував сьогодні зустріч з ієрархами. Представникам синоду УПЦ МП запропонували залишити звернення, але вони відмовились.

Читайте також: