Онуфрій та ще понад 20 священослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії — УП (відео)

Голова УПЦ МП Онуфрій отримав у Москві російський паспорт ще у 2002 році.

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають громадянство Російської Федерації.

Про це інформує видання Українська правда, яке провело відповідне розслідування.

"Згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року", - йдеться у розслідування.

Онуфрій

Також повідомляється, що архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) також має громадянство Росії. Він отримав російський паспорт у 2019 році, коли був з візитом у Москві. Вже наступного року йому видали два закордонні паспорти РФ.

Крім того, Гедеон провів службу у російському місті Казань в січні 2023 року, тобто через майже рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час молитви він підтримав російську агресію проти України.

Гедеон

Також журналісти повідомили, що митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав громадянство Росії. У 2022 році. Під час окупації Ізюма працював на російських агресорів, а після деокупації втік до російського міста Бєлгород, де йому видали паспорт Росії.

Єлисей / Фото: pravda.com.ua

Журналісти заявили, що у них є достовірна інформація щодо російського громадянства у понад 20 священослужителів УПЦ МП. Всю інформацію обіцяють опублікувати пізніше.

Зараз редакція наводить лише деякі з прізвищ священників УПЦ МП, які мають російське громадянство:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

Крім того, ми раніше інформували, що Онуфрій звільнив хмельницького митрополита УПЦ МП, який захотів перейти до ПЦУ.

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