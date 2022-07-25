Онуфрійчук та Гордєєв розповіли, як змінився Бородянський інтернат, який був в окупації кадирівців

Від травня ведучий "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв і команда 1+1 media опікується долею Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Раніше Єгор і ведучі привозили базові речі для комфортного проживання підопічних медзакладу, який був окупований і розграбований кадирівцями від перших днів повномасштабного вторгнення в Україну.

Коли окупантів вигнали, директорка медзакладу Марина Ганіцька та персонал стали займатись облаштуванням для повернення підопічних додому.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Серед головних потреб інтернату були: пральні та сушильні машини, матраци, ковдри, постіль, засоби гігієни, харчі. Частину закупили з єдиного благодійного збору Ukraine SOS від фонду "Ти не один". Іншу частину допомогли залучити ведучі 1+1 - Лідія Таран, Соломія Вітвіцька, Іванна Онуфрійчук, яка збирала допомогу у власному пункті збору допомоги у Швейцарії. Разом вдалось максимально прискорити повернення мешканців медзакладу додому. Тому цього разу інтернат зустрічав гостей у повному складі.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Вперше за цей весь час немає і сліду від того, що пережили ці люди й сам заклад. Це вже інтернат, що повністю функціонує. Вони облаштували велику зону для прогулянок, відремонтували майбутні загони для тварин, доглядають за городиком і садом. Повертаються до мирного життя. Хлопці дуже чекають гостей, я б сказав - живуть від зустрічі до зустрічі", - поділився Єгор Гордєєв.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв та Іванна Онуфрійчук привезли черговий бус допомоги, за запитом від інтернату: харчі (молоко, сухі сніданки), солодощі, засоби для гігієни (шампуні, гелі), приладдя для творчості та арт-терапії (олівці, фломастери, кольоровий картон, папір, альбоми для малювання), садовий інвентар (лопати, граблі, секатори, болгарка, рукавички) і саджанці (смородина, калина, яблуні та груша).

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Залучити засоби гігієни допоміг благодійний фонд "Волонтерська сотня "Україна-Світ". Телезірки та підопічні інтернату одразу взялись саджати дерева і кущі - в медзакладі є свій городик та сад з фруктовими деревами - картопля, кабачки, гарбузи, малина, сливи. Тепер тут будуть і рослини від ведучих 1+1 на згадку про дружбу і допомогу.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ці хлопці та дівчата дуже привітні та добрі! Вони із задоволенням і завзяттям допомагали нам розвантажувати привезену допомогу, саджати рослини - копали, носили воду, землю. В них великий, красивий сад. Багато любові й роботи вкладено у все це. І я рада, що ми теж вклали частинку себе. Я б хотіла приїхати ще раз. Можливо провести творчий вечір чи відвідати їхній концерт самодіяльності та разом відсвяткувати нашу перемогу.", - поділилася Іванна Онуфрійчук.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Мешканці інтернату залюбки ділились своїми історіями з телеведучими. Хтось розповідав про свою кохану, хтось про майбутню поїздку закордон, а хтось просто дякував за турботу і запрошував приїжджати ще.

Кожен може зробити більше там, де чекають на термінову допомогу. Робіть внески на Ukraine SOS на платформі dobro.ua.

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