Онук всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко воює в ТрО

У лавах ТрО воює Петро Примаченко.

Чоловік є художником та бізнесменом і онуком всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Онук всесвітньо відомої художниці боронить Батьківщину у лавах ТрО.

Він брав участь у боях під час оборони Києва та Київської області.

"Нині чоловік всіма силами наближає Перемогу, займається благодійністю. Нещодавно картина Марії Примаченко, бабусі нашого захисника, була продана за 500 тисяч доларів. Родина Петра відмовилася від своїх роялті з продажу. Всі виручені кошти пішли на потреби ЗСУ. Після перемоги Петро Примаченко мріє про відкриття власної художньої виставки в рідному селищі Іванків", - розповіли в Міноборони.

Нагадаємо, що фонд Притули продав картину Марії Примаченко за пів мільйона доларів.

Нагадаємо, у селищі Іванків, що на Київщині, 27 лютого відбувся запеклий бій, під час якого російські окупанти знищили місцевий історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Деякий час вважалося, що культурна спадщина української художниці згоріла, але з'ясувалося, що її з вогню разом зі своєю дружиною врятував сторож музею.

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