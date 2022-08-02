"Однаково жорстокі": Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві

Російські війська в Україні не відрізняються своїми звірсвами від нацистів під час Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв долю знищеного росіянами Маріуполя та зруйнованої німцями Варшави. За його словами, злочини режиму Адольфа Гітлера та Володимира Путіна є однаково жорстокими.

Таку думку Дуда висловив під час відкриття у польській столиці виставки "Варшава - Маріуполь міста руїн, міста боротьби, міста надії", пише "Польське Радіо".

"Те, що сталося тут, у Варшаві, під час Другої світової війни, коли тут велись бої, а німці бездушно вбивали цивільних жителів столиці, і, на жаль, російська агресія проти України сьогодні - однаково жорстокі", - наголосив лідер Польщі.

Дуда зауважив на схожості фотографій Варшави під час повстання у серпні 1944-го і Маріуполя, який знищили російські окупанти навесні 2022-го

"Наскільки подібними є ці зображення, якою схожою є брутальністю тих, хто вбиває, руйнує, знищує життя невинних людей", - сказав Дуда.

Нагадаємо, пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія планує демонтувати Україну та "повністю стерти її з мапи світу". Вона наголосила, що з’являється дедалі більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних областей України, а також південних Херсонської та Запорізької областей.

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