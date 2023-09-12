ООН оприлюднила інформацію про те, скільки цивільних вже загинуло в Україні у вересні 2023 року

Організація зібрала інформацію про втрати в Україні серед цивільних осіб.

Станом на 11 вересня 2023 року зафіксовані втрати серед цивільних осіб з 1 до 10 вересня 2023 року.

Про це повідомляють в ООН.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 292 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні:

55 загиблих (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких ще не встановлено),

237 поранених (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких ще не встановлено).

Це включає: • 47 загиблих та 185 поранених у 62 населених пунктах на території, яка контролювалася урядом на момент настання загибелі або поранення (79 відсотків від загальної кількості),

8 загиблих та 52 поранених у 9 населених пунктах на території, яка була окупована Російською Федерацією на момент настання загибелі або поранення (21 відсоток від загальної кількості).

Також спостерігачі надали інформацію за типом зброї/інциденту: наприклад, вибухова зброя з великою зоною ураження: 54 загиблих і 221 поранений (94 відсотки від загальної кількості): •

216 випадків (46 загиблих і 170 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення,

59 випадків (8 загиблих і 51 поранений) на території, яка була окупована Російською Федерацією на момент настання загибелі або поранення.

Також є поранення та смерті унаслідок використання мін та вибухонебезпечних пережитків війни:

1 загиблий і 16 поранених (6 відсотків від загальної кількості), зокрема, 16 випадків (1 загиблий і 15 поранених) на території, яка контролювалася Урядом на момент настання загибелі або поранення; та 1 поранений на території, яка була окупована Російською Федерацією на момент настання загибелі або поранення.

Нагадаємо, у березні 2023 року незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України встановила, що російські війська вдавалися до тортур, зокрема на окупованій території.

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