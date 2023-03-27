ООН припускає, що обшуки в УПЦ МП можуть бути "дискримінацією": в Україні відповіли

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що рейди українських силовиків у будівлях УПЦ МП мають "дискримінаційний характер".

Про це йдеться у звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.

Зазначається, що організація висловила стурбованість, адже такі дії спецслужб можуть нібито утискати права членів УПЦ МП.

Раніше Служба безпеки України провела обшуки в монастирях, офісах та навчальних закладах та іншій власності УПЦ МП. В ООН додали, що за їхніми даними, в деяких випадках співробітники спецслужби допитували священнослужителів з використанням поліграфа.

У відповідь речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу заявив, що Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання.

"Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах", – відповів Ніколенко.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, священники УПМ МП провели останні недільні служби на території Києво-Печерської лаври, яку вони мають залишити до 29 березня.

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