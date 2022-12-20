ООН вже кілька місяців ігнорує застосування в Україні іранських дронів: у МЗС чекають пояснень

Росія продовжує використовувати в Україні іранські дрони. Водночас ООН не поспішає відправляти місію для вивчення цього злочину. Очліьник МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі.

Україна вже кілька місяців очікує, що Організації Об'єднаних Націй направить місію для вивчення застосування Росією іранських дронів. Однак ООН досі досі не зробила жодних кроків для цього.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ще коли росія тільки почала використовувати іранські мопеди для терористичних нальотів на українські міста та цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування росією іранських дронів", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що постачання безпілотників іранського виробництва до РФ є порушенням резолюції Радбезу ООН 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Тому ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до секретаріату ООН щодо направлення місії.

"Секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких уже було узгоджено. Але секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідання України в ці терміни", - розповів Кулеба.

Очільник МЗС України заявив, що генеральний секретар та загалом Організація Об'єднаних Націй досі не зробили нічого для направлення місії до України. Водночас Росія за допомогою іранських дронів продовжує знищувати об'єкти критичної інфраструктури України і позбавляти людей нормальних умов життя.

"Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення, але нагадаю, що те, що робить секретаріат ООН зараз, це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Адже йдеться про порушення резолюції Радбезу та загрозу міжнародному миру та безпеці. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна готує офіційні кроки, аби довести, що агресорка Росія незаконно перебуває у Раді безпеки ООН.

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