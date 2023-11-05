ООН закликала виділити близько $435 млн для гуманітарної допомоги Україні взимку

З початку поточного року в прифронтові райони було доставлено 96 гуманітарних конвоїв.

ООН закликає виділити близько $435 млн до березня 2024 року для надання гуманітарної допомоги Україні у зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу ООН із координації гуманітарних питань.

"ООН і партнери закликають виділити близько $435 млн для надання допомоги в зимовий період більш ніж 1,7 млн осіб по всій Україні до березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється що цього року ООН направила 14 автоколон з гуманітарною допомогою у райони Запорізької області для підтримки жителів, які знаходяться біля південного фронту.

Всього з початку поточного року в прифронтові райони було доставлено 96 гуманітарних конвоїв. До складу допомоги увійшли медикаменти, предмети побуту, гігієнічні набори, ковдри, матраци, сонячні лампи та спальні мішки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема, ймовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, яким він бачить перебіг бойових дій взимку.

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