ОП порадиться із військовими щодо добудови 100-метрового Троїцького мосту на Миколаївщині

Троїцький місту у Миколаївській області, розташований неподалік міста Нова Одеса на дорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, ймовірно, буде завершений вже після війни.

На це вказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки Миколаївщиною.

Об’єкт почали зводити у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Тепер щодо долі цього мосту існують певні сумніви, зазначив він.

«Там залишався місяць роботи. Ми будемо ще спілкуватися з військовими. Тому що тут — палка у двох кінцях. Якщо ми залишимо міст недобудованим, уся ця подушка, яка вже насипана, буде розсипатися. Тому треба вирішити: чи виділити кошти і добудувати, якщо військові дозволять. Або не виділяти кошти, і користуватися тимчасовим переїздом», – сказав він.

Заступник керівника ОП нагадав історію Троїцького мосту: до повномасштабного вторгнення нову споруду замість мосту, котрий був побудований у 1958 році та востаннє ремонтувався 33 роки тому, дорожники встигнули завершити на 90%. Передбачалося, що довжина Троїцького мосту сягне 109 метрів. З початком бойових дій будівництво довелося законсервувати.

Тимошенко також розповів, що коли йдеться про будівництво не тимчасових споруд, а постійних, то на даному етапі влада займається проектуванням: «Щоб як тільки прийде мир в Україну, ми одразу могли відбудовувати, а не чекати проектування, експертизи тощо».

Він наголосив на тому, що зараз у більшості випадків відбувається не відбудова зруйнованих інфраструктурних об’єктів, а реалізація тимчасових рішень. Взятися ж за повноцінне відновлення мостів та доріг заважає ризик їхньої повторної втрати.

«У перші дні після деокупації Київської, Чернігівської областей, найперше завдання було зробити проїзди на тих ділянках, де мости були зруйновані. Ми пішли за такою логікою: як тільки ДСНС розмінувало територію, військові давали добро, щоб ми робили туди проїзд, окрім декількох ділянок. Ми одразу починали відсипати проїзди, щоб можна було проїжджати. У нас небагато локацій, де ми робимо постійне рішення. Ми поки не поспішаємо з відбудовою постійних мостів, тому що розуміємо, — йде війна», – розповів заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що на Київщині вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах окрім тих, які потребують розмінування.

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