Опади, пориви вітру та мінус вночі: прогноз погоди в Україні на 20-26 лютого

Погода наступного тижня вже натякатиме на наближення весни.

В Україні наступного тижня, 20-26 лютого, очікуються опади та переважно мінусова температура вночі, з переходом у потепління вдень.

Про це розповіла синопткиня Наталка Діденко.

У понеділок, 20 лютого, в Україні очікуються невеликі морози вночі та плюсова температурою повітря вдень, близько +2+5, на заході та півдні +4+8, на сході -1+3 градуси.

Вночі та вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України. У південній частині – переважно дощ. Ввечері у понеділок очікується мокрий сніг в західних областях та на Житомирщині, Вінниччині, Київщині.

Впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні. Вітер буде північно-західний, західний.

Погода у Києві 20 лютого

У Києві протягом дня передбачається близько 2-4 градусів тепла. Більша частина доби – без опадів, ввечері – мокрий сніг.

Погода 20-26 лютого

Пртягом тижня опади чергуватимуться із сонцем, вітер буде рвучким.

Вночі у більшості областей переважатиме мінусова температура, особливо 23 та 28 лютого.

За попередніми прогнозами, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях.



Нагадаємо, у неділю,19 лютого, в Україні хмарно з проясненнями. В регіонах будуть опади дощ, а місцями - з мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця.

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