Опади припиняться, а морози посиляться: прогноз погоди в Україні на середу, 12 січня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У середу, 12 січня, в Україні буде морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде сухо, лише на Луганщині, Донеччинні та в Криму вночі очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 10-15° морозу, вночі на півночі до 18°, вдень на заході країни 4-9° морозу, у південно-східних та південних областях вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

У Києві 12 січня також буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 13-15° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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