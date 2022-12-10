Опади,туман та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на неділю, 11 грудня

Українців попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.
У неділю, 11 грудня, в Україні переважатиме дощова погода. У більшості областей очікуються дощі та мокрий сніг.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Так, завтра, у Львівській та Закарпатській областях значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.
На решті території вночі невеликий, вдень помірний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.
Вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман.
Вітер переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Погода у Києві
У столиці та Київській області завтра буде хмарно, вночі та вдень дощ та туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1 +3, а вдень +7 +9 градусів.
Нагадаємо, синоптик дав прогноз, якою буде зима в Україні.
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