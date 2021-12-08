Опади в Україні почнуть потроху припинятися: прогноз погоди на четвер, 9 грудня

Завтра погода буде хмарною.

У четвер, 9 грудня, в Україні почнуть потроху припинятися опади, воночас у більшості регіонів через перепади температури очікуються тумани та ожеледиці на дорогах.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, вночі в країні, крім заходу і сходу, ітиме невеликий дощ, на півночі з мокрим снігом, вдень завтра буде без істотних опадів. В Україні місцями туман, у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на решті території протягом доби 1-6° тепла.

У Києві 9 грудня вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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