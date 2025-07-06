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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Опадів обмаль?: яким областям України може загрожувати посуха у липні

Синоптикиня розповіла про погоду у липні та попередила, у яких областях може бути мало опадів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Якою буде погода у липні

Якою буде погода у липні / © earth-chronicles.ru

Липень в Україні може бути теплішим за норму, а кількість опадів очікується меншою, ніж зазвичай.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає «24 канал».

За її словами, місячна кількість опадів у липні очікується в межах 25 — 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 — 109 міліметрів. Це приблизно 64 — 79% від середньомісячної норми, тобто менше, ніж зазвичай.

«Найбільший дефіцит опадів може бути по деяких південних, південно-східних регіонах. А решта областей, сподіваємося, будуть близькі до норми, або трошечки нижчими також. Влітку це стандартна ситуація», — каже представниця Укргідрометцентру.

Також вона повідомила, що у липні середньомісячна температура очікується на 2 — 2,5 градуса вищою від кліматичної норми. За прогнозом Птухи, перша декада липня буде з високим температурним фоном.

«Тому, скоріш за все, цей прогноз буде справджуватися. Надалі певні коливання можливі, але поки що вони некритичні», — каже синоптикиня.

Нагадаємо, що хвиля спеки накриє Україну наступного тижня, 7 — 13 липня.

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