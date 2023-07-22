Опадів стане менше, температура - до +30°: якою буде погода 23 липня

У неділю, 23 липня, в Україні буде тепло - до 27° тепла. У деяких регіонах все ще утримається дощова погода. Але на більшості території країни буде сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують опади. Вночі дощитиме на Лівобережжі. Вдень помірні дощі та грози будуть на сході та південному сході країни. На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні та південному сході країни вночі повітря прогріється до 18-23°, а вдень повітря прогріється до 30° тепла.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 23 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

У столиці та області 23 липня - мінлива хмарність. У неділю в регіоні опадів не буде. Лише у першу половину ночі місцями в області - невеликий дощ.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень – +22-24°

Нагадаємо, синоптик синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця липня. За його словами, в останні дні липня українцям варто готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах. Після хвилі спеки температура стане комфортнішою. Втім, на півдні прогнозують до 37° тепла.

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