Опалення ще не вмикали, а платіжки вже прийшли: мешканці Харківщини обурені “фейковими” рахунками

Опалення / © pixabay.com

Реклама

У місті Зміїв Харківської області мешканці багатоквартирних будинків почали отримувати рахунки за тепло, яке фактично не подавалося.

Про це пише Kharkiv Today.

Як повідомляють місцеві жителі, у їхніх електронних кабінетах з’явилися нарахування за жовтень від КП “Зміїв-тепло” — хоча опалювальний сезон у громаді розпочався лише 3 листопада.

Реклама

Що сталося

Директор комунального підприємства Андрій Спасов пояснив, що причиною став технічний збій у системі обліку після оновлення програмного забезпечення.

“У зв’язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Помилкові нарахування будуть анульовані найближчим часом”, — зазначили у КП “Зміїв-тепло”.

Що кажуть мешканці

За словами людей, деякі отримали платіжки на 1200–2000 гривень за місяць. Комунальники запевняють, що сплачувати ці суми не потрібно — реальні рахунки за тепло мешканці отримають у грудні, і вони стосуватимуться листопада.

Тарифи на опалення у громаді, наголосили в КП, не змінювалися.

Реклама

Опалювальний сезон на Харківщині стартував 28 жовтня.

Протягом тижня до тепла підключилися близько третини громад області.

Нагадаємо, раніше фахівці пояснили, які будівлі найуразливіші під час блекаутів і чому.