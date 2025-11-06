- Дата публікації
Опалення ще не вмикали, а платіжки вже прийшли: мешканці Харківщини обурені “фейковими” рахунками
У Змієві на Харківщині мешканці побачили нарахування за тепло, якого ще не було. У комунальному підприємстві пояснили, що це наслідок технічного збою, і обіцяють анулювати платіжки.
У місті Зміїв Харківської області мешканці багатоквартирних будинків почали отримувати рахунки за тепло, яке фактично не подавалося.
Про це пише Kharkiv Today.
Як повідомляють місцеві жителі, у їхніх електронних кабінетах з’явилися нарахування за жовтень від КП “Зміїв-тепло” — хоча опалювальний сезон у громаді розпочався лише 3 листопада.
Що сталося
Директор комунального підприємства Андрій Спасов пояснив, що причиною став технічний збій у системі обліку після оновлення програмного забезпечення.
“У зв’язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Помилкові нарахування будуть анульовані найближчим часом”, — зазначили у КП “Зміїв-тепло”.
Що кажуть мешканці
За словами людей, деякі отримали платіжки на 1200–2000 гривень за місяць. Комунальники запевняють, що сплачувати ці суми не потрібно — реальні рахунки за тепло мешканці отримають у грудні, і вони стосуватимуться листопада.
Тарифи на опалення у громаді, наголосили в КП, не змінювалися.
Опалювальний сезон на Харківщині стартував 28 жовтня.
Протягом тижня до тепла підключилися близько третини громад області.
