Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
415
1 хв

Опалення в Україні увімкнуть максимально пізно: нардеп назвав причину

Колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко прогнозує проблеми з газопостачанням у найхолодніший період — наприкінці січня та в лютому.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Опалювальний сезон може розпочатися пізніше

Опалювальний сезон може розпочатися пізніше / © iStock

Через російські удари по об’єктах газовидобування в Україні виникнуть проблеми із балансом «блакитного палива». Саме тому опалювальний сезон намагатимуться розпочати якомога пізніше.

Таку думку висловив народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко у програмі «Суперпозиція».

«Газ будуть заощаджувати. Чим пізніше увійдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. Тому правдами і не правдами будуть відсувати початок опального сезону», — вважає він.

За словами Кучеренка, найбільше споживання газу відбувається наприкінці січня та в лютому, коли в Україні зазвичай мінусові температури. Тому перед диспетчерами стоятиме завдання правильно розподілити «обсяг газу, який знаходиться в трубі».

«Можуть бути проблеми в якісь дні, коли морози будуть. І от в ці дні можуть бути обмеження по газу. А що таке обмеження по газу? Немає тиску, відповідно не працюють або недостатньо працюють котельні. Вони не можуть нагріти теплоносій. Відповідно у нас падає температура в оселя», — попередив він.

За звичай, дозвіл на початок опалювального сезону дає місцева влада після відповідного рішення уряду, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря у регіоні становить вісім та нижче градусів.

Нагадаємо, раніше голова «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що російська терористична армія уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.

