Опалення в Україні увімкнуть максимально пізно: нардеп назвав причину

Опалювальний сезон може розпочатися пізніше / © iStock

Реклама

Через російські удари по об’єктах газовидобування в Україні виникнуть проблеми із балансом «блакитного палива». Саме тому опалювальний сезон намагатимуться розпочати якомога пізніше.

Таку думку висловив народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко у програмі «Суперпозиція».

«Газ будуть заощаджувати. Чим пізніше увійдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. Тому правдами і не правдами будуть відсувати початок опального сезону», — вважає він.

Реклама

За словами Кучеренка, найбільше споживання газу відбувається наприкінці січня та в лютому, коли в Україні зазвичай мінусові температури. Тому перед диспетчерами стоятиме завдання правильно розподілити «обсяг газу, який знаходиться в трубі».

«Можуть бути проблеми в якісь дні, коли морози будуть. І от в ці дні можуть бути обмеження по газу. А що таке обмеження по газу? Немає тиску, відповідно не працюють або недостатньо працюють котельні. Вони не можуть нагріти теплоносій. Відповідно у нас падає температура в оселя», — попередив він.

За звичай, дозвіл на початок опалювального сезону дає місцева влада після відповідного рішення уряду, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря у регіоні становить вісім та нижче градусів.

Нагадаємо, раніше голова «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що російська терористична армія уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.