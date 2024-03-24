Опалення в постраждалих від атак регіонах: в "Укренерго" повідомили, від чого залежатиме закінчення сезону

В енергосистемі України загалом немає ризиків для великого дефіциту.

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які сильно постраждали від російських атак, будуть ухвалювати окремо.

Про це заявив голова управління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення про закінчення опалювального сезону залежить від температури.

"Коли опалювальний сезон закінчується при температурі навколишнього середовища +12 чи +14, то люди іноді догріваються електроприладами й це створює додаткове навантаження на енергосистему", - сказав Кудрицький.

Він додав, що загалом в українській енергосистемі зараз немає ризиків для великого дефіциту, але в тих регіонах, де зафіксовано ушкодження енергетичної інфраструктури, рішення щодо опалювального сезону прийматимуться окремо.

"Ми на цю тему перебуваємо у комунікації з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - зазначив Кудрицький.

Зазначимо, що, за попередніми підрахункам.и, російські атаки останніми днями завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро Йдеться про високовольтне обладнання.

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