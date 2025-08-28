Опалювальний сезон 2025-2026: чи варто очікувати блекаутів взимку

Світло в Україні / © ТСН.ua

Масовані удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України загрожують стабільності опалювального сезону та безпеці енергопостачання в країні.

Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко ексклюзивно для Труха.

«Удари задаються не тільки по ОГТСУ, а й по нашим газосховищам. Два тижні тому ударили в Лубнах по системі газорозподілу, яка відповідає майже за всю центральну Україну. А вчора вночі — по шести точках газорозподілу в різних областях. Це виглядає як цілеспрямована спроба зриву опалювального сезону і газопостачання більшості міст України», — повідомив Попенко.

Удари по прикордонних пунктах газового переходу на заході країни зменшують можливості імпорту палива, що ускладнює підготовку до опалювального сезону.

Цілі російських атак

Попенко впевнений, що ці дії мають стратегічний характер: «Мета Росії — максимально ускладнити опалювальний сезон і постачання газу в регіони. Удари по компресорних станціях набагато складніше компенсувати, ніж ремонт трансформаторів чи перенаправлення електрики. Це системна атака на інфраструктуру, щоб створити кризу».

За його словами, найбільш уразливі області — це Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Миколаївська. Західні області будуть менш залежними від центральної системи і зможуть частково компенсувати проблеми.

У центральних містах, включно з Києвом та Одесою, забезпечення стабільного постачання енергії буде значно складніше через застарілу систему розподілу.

«Кількість об’єктів, підключених до однієї трансформаторної підстанції, часто перевищує норму в десятки разів. Це серйозна проблема майже в кожній області», — додав Попенко.

Експерт закликає готуватися до можливих перебоїв, особливо у регіонах, що постійно піддаються атакам. Відновлення пошкоджених компресорних станцій та газових об’єктів набагато складніше, ніж ремонт трансформаторів або генерацій електроенергії, тому важлива системна підготовка та планування ресурсів на зиму.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов також вказав на складну ситуацію в енергосистемі України. За його словами, російські окупанти активізували атаки на енергетичну інфраструктуру України, що пов’язано з їхньою підготовкою до максимального руйнування енергосистеми країни.

Такі дії спрямовані на те, щоб знизити навантаження на окупантів восени і взимку. Ці атаки мають на меті порушити стабільність життя звичайних українців.