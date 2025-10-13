Опалювальний сезон 2025–2026: які виклики чекають на українців взимку

Опалювальний сезон в Україні під загрозою

Масовані атаки росіян на енергетичну та газову інфраструктуру України поставили під загрозу опалювальний сезон 2025–2026.

Попри високий рівень готовності регіонів та затвердження урядом єдиного плану запобігання блекаутам, Кабінет міністрів ухвалив нові правила, які викликали дискусію про можливе скорочення опалювального періоду до п’яти місяців.

Водночас мери міст та експерти закликають максимально відкласти старт опалення, щоб накопичити ресурси до настання сильних морозів, коли зростає ризик обмеження тиску газу та зниження температури в оселях.

Опалювальний сезон 2025–2026: чи готова Україна

На початок жовтня 2025 року готовність України до опалювального сезону оцінюється в діапазоні від 80% до 99%, що варіюється залежно від конкретного регіону.

В уряді зазначають, що до прийдешньої зими готові понад 115 тисяч житлових будинків і 22 тисячі соціальних об’єктів. Окрім того, у 238 прифронтових громадах, де мешкають 6,6 мільйона людей, стартувала програма підтримки. Домогосподарствам, які використовують індивідуальне опалення, виплатять 19 400 гривень на дрова і покриють витрати на 100 кВт-год світла щомісяця.

Водночас прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні затвердили план запобігання блекаутам, якого тепер мають дотримуватися всі міністерства та служби.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко

За її словами, цей план передбачає захист енергооб’єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, план швидкої реакції.

«В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутам», — наголосила Свириденко.

Що кажуть у Міненерго

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1267 від 8 жовтня 2025 року, яка встановлює нові правила постачання газу для виробників тепла та бюджетних установ.

Згідно з цим документом, опалювальний період триватиме від 1 листопада до 31 березня. Це фактично скорочує опалювальний сезон на місяць, оскільки раніше він зазвичай починався в середині жовтня і закінчувався в середині квітня.

Проте Міністерство енергетики спростувало інформацію про перенесення початку опалювального сезону. Як наголосили у відомстві, в урядовій постанові про спецобов’язки на газовому ринку (ПСО) фігурує дата «1 листопада 2025 року», яка не має жодного стосунку до фактичного моменту подавання тепла до житлових будинків. Це лише технічний термін, пов’язаний з регулюванням цін на газ.

У Міненерго пояснили, що місцева влада, як і раніше, самостійно вирішує, коли вмикати опалення у квартирах і школах. Тепло подають, якщо середня температура тримається нижче +8 °C протягом трьох днів поспіль. Таким чином, нові календарні дати в постанові не змінюють традиційного правила запуску опалення.

Коли може розпочатися опалювальний сезон в Україні

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов закликав відкласти початок опалювального сезону.

«Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно й централізовано по всій країні», — зазначив Філатов у Facebook.

За словами мера, енергосистема зараз у дуже складному стані, тому будь-які поспішні рішення щодо подавання тепла можуть лише погіршити ситуацію. Він закликав голів громад не демонструвати «показову турботу» та не намагатися виділитися, запускаючи опалення надто рано.

Мер зазначив, що тепло- й водопостачання, а також газ працюють лише завдяки електроенергії. Тому якщо масово зникає світло, це створює ризик для роботи всієї комунальної інфраструктури.

Прийдешня зима може стати для України надскладною

Водночас народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує, що через удари РФ по газовидобуванню початок опалювального сезону будуть максимально відтягувати. Це потрібно для економії газу до пікових морозів у січні-лютому.

Експерт припускає, що в найхолодніші дні можливі обмеження тиску газу, що спричинить проблеми з котельнями та зниження температури в оселях.

«Можуть бути проблеми в якісь дні, коли морози будуть. І от у ці дні можуть бути обмеження по газу. А що таке обмеження по газу? Немає тиску, відповідно не працюють або недостатньо працюють котельні. Вони не можуть нагріти теплоносій. Відповідно у нас падає температура в оселях», — попередив він.

Своєю чергою колишня народна депутатка та секретарка комітету ВР 8-го скликання з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька в етері «Еспресо» розповіла, що цього року опалювальний сезон у багатоповерхівках може стартувати пізніше — лише від 1 листопада. Таким чином, він триватиме п’ять місяців замість звичних шести.

Як роз’яснила Войціцька, скорочення опалювального сезону обумовлене насамперед дефіцитом газу через останні обстріли газовидобувних об’єктів.

«Кабмін фактично вирішив зменшити споживання газу, щоб співставити обсяги газу у сховищах, імпорт і залишки видобутку з потребами населення», — зазначила Войціцька.

Водночас власники приватних будинків з індивідуальним опаленням зможуть користуватися теплом без обмежень.

Однак, як вважає екснардепка, у більшості багатоповерхових будинків, де тепло забезпечується через центральне постачання, тепло буде лише від 1 листопада і до 31 березня.

У яких регіонах уже подають тепло

У більшості регіонів станом на 13 жовтня опалення увімкнули лише для соціальної сфери: садочків, шкіл і лікарень. У квартирах батареї потеплішають вже після стійкого похолодання.

Отже, від 1 жовтня окремі заклади та установи мають теплі батареї в таких областях:

Вінницька;

Волинська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська (точкове підключення медзакладів і бюджетних установ);

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська,

Херсонська;

Хмельницька.

Варто зауважити, що від 11 жовтня Львів проводить масштабну перевірку всіх своїх ресурсів для резервного електро-, водо- й теплопостачання. Містян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які можуть виникнути.

«Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація у країні така, що найближчі кілька тижнів ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, щоб взимку тепло було», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Чого очікувати українцям взимку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що взимку країна може зіткнутися із проблемами з електрикою і газом через удари РФ.

Про це глава держави сказав на пресконференції з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість відкрита», — заявив Зеленський на пресконференції з Каєю Каллас.

Тим часом директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що російські удари по газовидобутку призвели до втрати значної частини потужностей.

За його словами, щоб підтримати тиск газу в системі, особливо в лютому-березні, потрібно збільшити імпорт. Експерт попереджає, що в найхолодніші дні можуть виникнути обмеження постачання, проте він упевнений, що проблему можна вирішити.

«Втім, я переконаний, що це питання можна вирішити. У нас достатньо можливостей, щоб технічно та інженерно все це правильно відпрацювати. Тому не думаю, що тут виникнуть серйозні проблеми», — підсумував Харченко.

Як Україна посилює захист енергетики на тлі нових загроз

Росія змінила тактику обстрілів енергетики України, почавши цілеспрямовано уражати не лише електромережі, а й газову інфраструктуру. Як повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов, уряд робить усе можливе для стабільної зими і вже звернувся по допомогу до партнерів з G7.

Експерти підтверджують, що окупанти перейшли до точкових атак, використовуючи модернізовану зброю, яка дозволяє точніше уражати цілі по всій країні.

Теплова електростанція / © Associated Press

«Уряд постійно збирається для того, щоб реагувати на ці виклики, ухвалюються певні рішення, і ми сподіваємося та робимо все, щоб українці були зимою і з газом, і зі світлом», — наголосив посадовець.

За словами Некрасова, Україна активно залучає міжнародних партнерів, щоб забезпечити успішну зиму. Зокрема, після зустрічей з G7 було узгоджено та передано перелік необхідної допомоги, а саме:

посилення ППО для захисту об’єктів;

спільне фінансування закупівлі газу;

обладнання для швидкого відновлення пошкоджень.

Некрасов висловив сподівання, що завдяки допомозі та злагодженій роботі опалювальний сезон 2025–2026 вдасться пройти так само стабільно, як і попередній.

