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Опалювальний сезон буде складним — міністр повідомив, чи вистачить українцям газу
Міністр енергетики уточнив, що з видобудком газу ситуація складна, тож доведеться імпортувати набагато більше газу.
Наступний опалювальний сезон буде складним, але Україна забезпечить себе газом у тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження цього сезону.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час доповіді у Верховній Раді, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Галущенко уточнив, що з видобудком газу ситуація складна, тож доведеться імпортувати набагато більше газу.
«Газом ми будемо забезпечені в тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювалього сезону… По видобудку газу, по сховищам — ситуація складна. В цьому році будемо імпортувати набагато більше газу», — зазначив Галущенко.
Раніше ми писали про те, що ціни на газ в Україні побили рекорд.