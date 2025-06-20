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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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489
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Опалювальний сезон буде складним — міністр повідомив, чи вистачить українцям газу

Міністр енергетики уточнив, що з видобудком газу ситуація складна, тож доведеться імпортувати набагато більше газу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Опалювальний сезон

Опалювальний сезон

Наступний опалювальний сезон буде складним, але Україна забезпечить себе газом у тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження цього сезону.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час доповіді у Верховній Раді, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Галущенко уточнив, що з видобудком газу ситуація складна, тож доведеться імпортувати набагато більше газу.

«Газом ми будемо забезпечені в тому обсязі, в якому буде необхідно для проходження опалювалього сезону… По видобудку газу, по сховищам — ситуація складна. В цьому році будемо імпортувати набагато більше газу», — зазначив Галущенко.

Раніше ми писали про те, що ціни на газ в Україні побили рекорд.

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