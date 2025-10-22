ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
236
3 хв

"Опалювальний сезон під великим питанням": у Раді сказали, коли може забракнути газу

Народні депутати стурбовані майбутнім опалювальним сезоном: попри наявність 12 млрд куб. м газу у сховищах, цього може бути замало, а російські удари здатні перерізати шляхи до споживачів.

Ірина Лаб'як
Опалення

Опалення / © УНІАН

В України є проблема з газом і пов’язана вона з російськими атаками на інфраструктуру, з проваленим менеджментом та закупівлею. Існує дуже великий ризик, що вже у грудні-січні газу не вистачатиме, що становить загрозу для опалювального сезону.

Про це розповів очільник підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар, повідомляє «Телеграф».

«Є дуже великий ризик, що вже у грудні-січні не буде вистачати газу«, — сказав народний депутат.

Він додав, що влада намагається врегулювати ситуацію та відтягує момент увімкнення опалення, розуміючи, що ще будуть теплі дні.

«Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися фактично якимись дуйчиками-обігрівачами», — додав політик.

Бондар також заявив про чутки, що міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба ледь не в ручному режимі має регулювати питання увімкнення опалення.

«Це чутки. Я знаю, що було закрите засідання, і начебто на ньому була дана така вказівка. Тому вони будуть намагатися врегулювати це питання», — сказав нардеп.

Окрім того, Бондар заявив, що ексочільник НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов, який у січні залишив посаду, провалив закупівлю газу.

«Наразі, справді, опалювальний сезон під великим питанням. Так, вони не були готові. Так, вони не закупили. Так, ми бачимо, що відбувається з укриттями по енергетиці, де на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень — згідно з Рахунковою палатою, і ті об’єкти недобудовані. Тому що енергетика, що газовидобування, що опалювальний сезон весь буде під дуже великим знаком питання в державі», — висловився народний обранець.

Своєю чергою нардеп Сергій Нагорняк в коментарі виданню повідомив, що Україна імпортує зараз газ із Євросоюзу. В українських газосховищах наразі є трохи більше 12 млрд куб. м блакитного пального.

«Цього трохи замало для проходження опалювального сезону, але „Нафтогаз“ продовжує шукати кошти, аби додатково закупити близько 2 мільярдів кубометрів і закачати у сховище», — сказав Нагорняк.

На його думку, газу для цього опалювального сезону має вистачити.

Водночас нардеп звернув увагу на ще одну проблему — російські удари по газорозподільчих та перекачувальнихстанціях. За умови таких обстрілів навіть наявний у сховищах газ може просто не дійти до споживача.

«В такому разі, можуть бути в якихось регіонах або містах проблеми з постачанням. Але вони можуть бути короткостроковими. Тому я щодо опалювального сезону налаштований більш оптимістично, і вважаю, що ми зможемо забезпечити українців теплом цієї зими», — резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, 21 жовтня керівник «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що протягом наступних 10 днів очікується початок опалювального сезону в усіх регіонах. Це має допомогти знизити навантаження на енергосистему, оскільки наразі найбільший вплив чинять побутові споживачі, які масово використовують обігрівачі та кондиціонери.

