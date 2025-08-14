Опалювальний сезон під загрозою: чи вистачить газу в сховищах України

Газ / © Pixabay

Реклама

Цьогоріч Україна опинилася перед серйозним викликом — загрозою газових блекаутів на фоні активних ударів російських військ по критичній інфраструктурі та дефіциту блакитного палива у підземних сховищах. За оцінками експертів, ризик зростає через невизначеність із імпортом газу та постійні атаки на українські газові потужності.

Про це пише «Телеграф».

«Росія активізувала удари по нашій газовій інфраструктурі ще на початку року. 15 січня 40 ракет атакували об’єкти на заході країни, а в лютому балістичні та крилаті ракети летіли по потужностях „Нафтогазу“ на Полтавщині», — розповів нардеп від «Батьківщини» Олексій Кучеренко.

Реклама

В березні український видобуток газу зазнав однієї з найбільших атак за весь час повномасштабного вторгнення — ворог використав 67 ракет та близько 200 ударних дронів.

«Ці дії окупантів призвели до того, що минулий опалювальний сезон Україна завершила з рекордно низькими запасами у сховищах, втративши від 40% до 50% власного видобутку», — додав Кучеренко.

Щоб компенсувати втрати, Україна змушена покладатися на імпорт. Проте й тут Росія не залишає шансу для спокою: 6 серпня ворог завдав удару по компресорній станції біля українсько-румунського кордону, яка забезпечувала поставки газу через диверсифіковані маршрути з грецьких LNG-терміналів.

В Міненерго запевняють, що темпи закачування газу в сховища рекордні.

Реклама

«Щодня ми маємо максимально необхідний обсяг для формування достатнього рівня газу у передопалювальний сезон», — зазначав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За словами нардепа Сергія Нагорняка, оцінити точне споживання газу цього сезону складно.

«Частина територій окупована, деякі підприємства зникають з карти як споживачі газу. Водночас з’являються нові споживачі: газотурбінні установки, приватні та комунальні електростанції, які забезпечують виробництво електроенергії. Тому порахувати точне споживання газу можна лише приблизно», — пояснює Нагорняк.

Наразі для стабільного проходження зими уряд оцінює необхідний обсяг у 13,2 млрд кубометрів газу, які потрібно закачати до 1 листопада.

Реклама

«Цього обсягу вистачить за умови теплої зими та відсутності критичних ударів по видобутку. Але у разі холодних погодних умов або додаткових атак на енергетичну інфраструктуру, доведеться вдаватися до імпорту газу», — говорить експерт Михайло Гончар.

За оцінками Центру досліджень енергетики, оптимальний обсяг для спокійного проходження опалювального сезону становить 14,2–14,8 млрд кубометрів.

Нагадаємо, останнім часом країна-агресорка Росія дещо рідше почала завдавати масованих ракетних та дронових ударів по Україні. Все це повʼязано із запланованими переговорами кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

РФ утримається від масованих ударів по Україні до 15 серпня. Однак, після цієї дати майор ЗСУ радить українцям бути обережними.

Реклама

«Тобто 13,2 млрд — це межа, за якої ще можна обійтися без критичних проблем, але все залежатиме від розвитку подій», — пояснює директор Центру Олександр Харченко.

Станом на початок серпня в підземних сховищах України було близько 10 млрд кубометрів газу, підтверджують аналітики ExPro та Рада.

«Ще потрібно закачати 3,2 млрд кубометрів за два з половиною місяці. Встигнути можна, якщо збережуться темпи закачування та будуть наявні кошти», — говорить Кучеренко.

Грошовий фактор є критичним. Для проходження зими Україні потрібно додатково імпортувати 5,5–6 млрд кубометрів газу, що коштує близько 2,5 млрд євро.

Реклама

«На початку літа „Нафтогаз“ мав домовленості з донорами на суму до 1 млрд євро, уже отримано кредити та гранти на сотні мільйонів євро. Але чи вистачить цього для досягнення 13,2 млрд кубометрів, поки невідомо», — зауважує Нагорняк.

«В будь-якому разі фізично газ є, і його можна закупити. Проблема лише у фінансах. Якщо не вдасться досягти необхідного обсягу до початку сезону, Україна зможе продовжити імпорт, хоч це буде дорожче», — зазначає Харченко.

Найбільший ризик — удари по українському видобутку.

«Росія добре розуміє, що б’є по найболючіших точках. Можливі локальні проблеми у прифронтових регіонах, де газ і електроенергія можуть бути тимчасово відсутні», — підсумовує Нагорняк.

Реклама

Таким чином, газ взимку буде, але для бюджету це означає додаткові мільярдні витрати на імпорт та підтримку енергетичної стабільності країни.